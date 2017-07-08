Маттек-Сэндс: последние 36 часов были болезненными и эмоциональными

Американка Бетани Маттек-Сэндс, получившая тяжёлую травму колена в матче второго круга Уимблдона, поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Лучшим семье, друзьям и болельщикам, о которых можно только мечтать — это были очень болезненные и эмоциональные 36 часов. Спасибо большое за вашу любовь и поддержку», — написала Бетани в своём блоге в сети «Твиттер».

Напомним, что При счёте 6:4, 6:7 (4:7) и 15:40 в первом гейме третьего сета Бетани поскользнулась и неудачно упала на колено, после чего стала звать на помощь.

Маттек-Сэндс получила чудовищную травму колена в матче с Кырстей на Уимблдоне

Посмотреть запись вы можете в сети «Твиттер».