Мартич и Вандевеге стали участницами четвёртого круга Уимблдона

Хорватка Петра Мартич (Q) в третьем круге Уимблдона сломила сопротивление Зарины Дияс (WC) со счётом 7:6 (8:6), 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За первый в карьере выход в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» 26-летняя уроженка Сплита, занимающая 135-е место в рейтинге WТА, поспорит со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

В другой встрече третьего круга американка Коко Вандевеге (24) переиграла свою соотечественницу Элисон Риске — 6:2, 6:4. Следующей оппоненткой Коко станет либо датчанка Каролина Возняцки (5), либо эстонка Анетт Контавейт.