Рыбарикова одолела Мартич и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова пробилась в четвертьфинал Уимблдона, в трёх сетах одолев представительницу Хорватии Петру Мартич (Q) со счётом 6:4, 2:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Магдалена дважды подала навылет, активно выиграла 27 очков и совершила 24 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 25 виннеров и 25 неточностей.

За выход в полуфинал Уимблдона Рыбарикова поспорит либо с американкой Коко Вандевеге (24), либо с представительницей Дании Каролиной Возняцки (5).