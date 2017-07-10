Чакветадзе: уровень игры Светы впечатляет, но всё может измениться в один день

Экс-пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе оценила шансы россиянки Светланы Кузнецовой на победу в Уимблдоне-2017. В четвёртом круге уроженка Санкт-Петербурга обыграла представительницу Польши Агнешку Радваньскую со счётом 6:2, 6:4 и в четвертьфинале встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Светлана радует своим настроем, и уровень её игры очень высокий. Она призналась, что вышла на пик формы к травяному сезону, хотя, казалось бы, грунт ей больше подходит. У неё есть шансы выиграть турнир, но не хочется торопить события. Шансы на победу есть у всех восьми девушек, которые выйдут в четвертьфинал. Все будут претендентками на выход в финал. Уровень игры Светы впечатляет, но в теннисе всё может измениться в один день. Плохое настроение может сильно повлиять на игру. Не хочется забегать вперёд, но шансы есть выиграть.



У Кузнецовой очень хороший игровой ритм, когда она хорошо настраивается. Но если зажимается, тогда и мяч перестаёт лететь. Так у неё было на «Ролан Гаррос». Света осторожничала, и в итоге Каролина Возняцки её переиграла. Сейчас она очень свободно смотрится на корте, мяч летит быстро, ногами двигается отлично – всё сложилось воедино. Не хочется её перехвалить и говорить, что она должна победить с такой игрой. Мне кажется, что-то ещё должно случиться. Сложно контролировать свои движения всё время.

Завтра Кузнецова будет играть с Мугурусой. Она потратила больше сил в своём поединке, ведь они с Кербер играли три сета. Кузнецова закончила достаточно рано – она отдохнёт. Когда ты выигрываешь – это своя рутина, стараешься делать всё также до мелочей. Будем дальше болеть за Свету», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.