Кузнецова: если люди не верят в меня, то это их выбор

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свой выход в четвертьфинал Уимблдона.

«Я думаю, что мои соперники оказывают мне необыкновенное уважение, понимая, что должны играть против меня изо всех сил, показывая свой лучший теннис, чтобы победить. Конечно, я должна получать больше от болельщиков и прессы. Но в жизни много несправедливости. С самого детства мне говорили, что я никогда не поднимусь на вершину. Я привыкла к этому. Важно понимать, что мнения других ничего не значат. Скорее, это помогает мне. Я чувствую себя более свободной. Если люди не верят в меня, то это их выбор», — приводит слова Кузнецовой Reuters.