Мюллер: попытался рисковать в последнем гейме, и всё сложилось

Теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер (16) впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона, за 4 часа 47 минут обыграв испанца Рафаэля Надаля (4) со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13.

«Как чувствую? Устал. У меня было четыре матчбола. Было тяжело. Я смотрел на небо, потому что казалось, что уже скоро стемнеет. Попытался рисковать в последнем гейме, и всё сложилось. Я не играл плохо в третьем и четвёртом сетах, так что я чувствовал себя нормально на старте пятого. Это великолепное ощущение», — сказал Мюллер в интервью после матча.

Ранее на Уимблдоне Мюллер не проходил дальше третьего круга (2005 и 2011 годы). В четвертьфинале турнира «Большого шлема» ему предстоит сыграть всего лишь во второй раз в карьере после US Open — 2008.