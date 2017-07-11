Рыбарикова: матч с Мартич получился очень интенсивным

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова поделилась впечатлениями после выхода в четвертьфинал Уимблдона. Накануне она в трёх партиях одолела представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 6:4, 2:6, 6:3. За выход в полуфинал соревнований Магдалена поспорит с американкой Коко Вандевеге.

«Матч получился очень интенсивным, играть с Петрой было непросто. Она действовала отлично. Думаю, матч в целом был хорошим. Я очень рада, что прошла дальше», — приводит слова Рыбариковой официальный сайт тура.