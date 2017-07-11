Джокович победил Маннарино и сыграет с Бердыхом в четвертьфинале Уимблдона

Серб Новак Джокович (2) вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. Новак 4 раза подал навылет, активно выиграл 36 очков и совершил 24 невынужденные ошибки. На счету его соперника 2 эйса, 23 виннера и 26 неточностей.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Маннарино — Джокович на Уимблдоне.

За выход в полуфинал Уимблдона Джокович поспорит с представителем Чехии Томашем Бердыхом (11).