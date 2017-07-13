Джокович: больнее всего было выполнять подачу и удары с форхенда

Сербский теннисист Новак Джокович, досрочно завершивший борьбу в четвертьфинале Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом из-за проблем с правым локтем, рассказал о своём состоянии. Уроженец Белграда снялся при счёте 6:7 (2:7), 0:2.

“Очень сложно принять тот факт, что тебе приходится сниматься с матча, особенно когда ты играешь отлично. Я демонстрировал свой лучший теннис за последние 10 месяцев или около того. Я прекрасно себя чувствовал на корте. Мне не повезло. Но в жизни подобные вещи происходят не просто так. Мне нужно время, чтобы понять, почему это случилось, и извлечь уроки.

Интенсивность и уровень болевых ощущений с каждым днём росли. Я продолжал работать со своим физиотерапевтом и физиотерапевтом от ATP, чтобы постараться восстановиться и набрать форму. Я сумел дойти до данной стадии, но становилось только хуже.

К сожалению, сегодня мне было хуже всего. Я смог сыграть 30 минут с некоторой болью, которую ещё мог терпеть. Но все медицинские средства не помогали. Больнее всего было выполнять подачу и удары с форхенда. Так что продолжать играть не имело смысла.

Конечно, это всё накапливается. Чем больше я играю, тем хуже становится. Это индивидуальный вид спорта, и выхода нет. Если ты не в форме, то это всё. Тебя никто не заменит. Я пообщаюсь со специалистами, как много раз делал за прошедший год. Попытаемся принять долгосрочное решение по лечению», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.