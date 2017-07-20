Суарес-Наварро: в ряде моментов матча с Русе я ощущала усталость

Испанка Карла Суарес-Наварро поделилась впечатлениями после победы во втором круге турнира в Бухаресте над местной обладательницей «уайлд-кард» Еленой-Габриэлой Русе со счётом 6:3, 6:4.

«Это было нелегко. В целом я хорошо играла на протяжении всей встречи, но в ряде моментов ощущала усталость. Рада, что смогла завершить матч в свою пользу. Каждый раз, когда ты играешь с соперницей, которую поддерживают все зрители, то действуешь более сосредоточенно и ощущаешь больше мотивации», — цитирует Суарес-Наварро официальный сайт тура.