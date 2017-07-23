Роддик: мне следовало пожертвовать свои трофеи, а не выбрасывать их

Экс первая ракетка мира американец Энди Роддик прокомментировал слова своей супруги Бруклин Декер о том, что он выбросил все завоёванные за карьеру трофеи.

«Я выбросил не все кубки, а только часть. Это не было спланированным решением. Просто переезды, смена домов… Наверное, мне стоило пожертвовать все эти трофеи. Хотел бы я ещё немного подумать перед тем, как сделал это», — написал Роддик на своей странице в сети «Твиттер».

Жена Роддика: Энди выкинул почти все завоёванные им трофеи

Победитель US Open 2003 завершил карьеру в сентябре 2012 года. В его активе 32 победы на турнирах АТР.