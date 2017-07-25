Феррер: у Шараповой есть шанс вернуться на вершину

35-летний испанский теннисист Давид Феррер после победы на турнире в Бостаде прокомментировал итоги недавно завершившегося Уимблдона-2017, победы в котором одержали швейцарец Роджер Федерер и испанка Гарбинье Мугуруса.

«Для Роджера это великий момент. В этом году они с Рафой всех удивили, победив везде, но теннис от этого только выиграл – любители тенниса их обожают, и оба отличный пример молодым игрокам.

Я счастлив за Мугурусу и за весь испанский теннис. Гарбинье может играть на всех покрытиях, и её любимые корты — это как раз быстрые. Её теннис скоростной и мощный. У неё есть все, чтобы стать первой ракеткой мира. Не напоминает ли Мугуруса по игре Марию Шарапову? Да, всё так и есть. Думаю, у Марии есть шанс вернуться на вершину, достаточно посмотреть на Роджера и Рафаэля», — приводит слова Феррера «Советский спорт».