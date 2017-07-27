Бушар: Агасси сильно упал в рейтинге, а потом поднялся. У нас есть сходство

Канадка Эжени Бушар поделилась впечатлениями от нескольких тренировок с экс-первой ракеткой мира американцем Андре Агасси в Лас-Вегасе.

«Я была в Вегасе, и мне повезло провести время на корте с Агасси и получить немало знаний. Андре так много знает об игре.

В своей карьере Агасси сильно падал в рейтинге, но затем вернулся на вершину. Думаю, это впечатляюще. У нас есть некоторое сходство в карьерном плане. Я располагалась выше в рейтинге, а затем случился спад. Опыт Андре вдохновляет. Если в тебе это есть и ты будешь много работать, то ещё можешь вернуться на прежний уровень», — цитирует Бушар Sportsnet.