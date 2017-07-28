Кэш: возвращение Джоковича не будет таким, как у Федерера

Чемпион Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш прокомментировал решение серба Новака Джоковича досрочно завершить сезон из-за травмы.

«Новаку потребуется время, чтобы вернуть прежнюю интенсивность. Его возвращение не будет таким, как у Федерера, который сразу же выиграл турнир «Большого шлема». Но спустя некоторое время Новак вновь заиграет отлично. Ему нужно восстановиться психологически и вернуть прежний энтузиазм. Мы все хотим видеть его готовым как можно лучше, но сейчас ему важно залечить травму локтя. После стольких невероятных сезонов 2017 год получился плохим для него», — цитирует Кэша Tennis World USA.