Дей обыграла Дои на турнире в Стэнфорде и во 2-м круге встретится с Мугурусой

Американская теннисистка Кейла Дей вышла во второй круг турнира в Стэнфорде, в двух сетах обыграв японку Мисаки Дои со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 25 минут. 17-летняя Дей трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Дои один эйс, четыре ошибки на подаче и один брейк из четырёх. Теннисистки впервые встречались друг с другом.

За выход в четвертьфинал Дей сыграет с первой ракеткой турнира в Стэнфорде, испанкой Гарбинье Мугурусой.