Медведев добыл волевую победу над Опелкой и сыграет с Джонсоном в Вашингтоне

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого составляет $ 1 750 080. В первом раунде он добыл волевую победу над американцем Райлли Опелкой — 6:7 (8:10), 6:3, 7:6 (8:6).

Поединок продолжался 2 часа 26 минут. Медведев выполнил 15 эйсов, совершил 5 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Опелки 15 подач навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

За выход в третий круг Медведев сразится с ещё одним американцем Стивом Джонсоном (14).