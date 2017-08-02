Фоньини вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле

Вторая ракетка турнира в Кицбюэле итальянец Фабио Фоньини во втором круге оказался сильнее серба Миляна Зекича (Q) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. 30-летний уроженец Сан-Ремо, занимающий 25-е место в рейтинге АТР, реализовал 3 брейк-пойнта из 9 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

За выход в полуфинал Фоньини поспорит с бразильцем Томасом Беллуччи.

Также в четвертьфинал вышли португалец Жоау Соуза, переигравший итальянца Паоло Лоренци (3) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, и австриец Геральд Мельцер (WC), который победил колумбийца Сантьяго Хиральдо (Q) — 6:3, 7:6 (7:1).