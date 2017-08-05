Петкович пробилась в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Андрееску

Немецкая теннисистка Андреа Петкович одержала победу над канадской спортсменкой Бьянкой Андрееску. Результат матча — 6:7 (3:7), 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Петкович один раз подала навылет при девяти двойных ошибках, у Андрееску два эйса и семь ошибок.



В полуфинале турнира в Вашингтоне Петкович встретится со своей соотечественницей Юлией Гёргес. Вторую путёвку в финал разыграют россиянка Екатерина Макарова, прошедшая Симону Халеп и француженка Осеан Доден, взявшая верх над Сабиной Лисицки.