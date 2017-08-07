Макарова: я не знаю, как смогла выиграть турнир в Вашингтоне

Российская теннисистка Екатерина Макарова поделилась впечатлениями после завоевания титула на турнире в Вашингтоне. В финале она одолела немку Юлию Гёргес со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:0.

«Я не знаю, как смогла выиграть этот турнир. Каждый раз я медленно входила в игру, не действовала агрессивно, но в последний момент осознавала, что нужно играть агрессивнее, и говорила себе: «Попробуй сделать это!» Думаю, в психологическом плане на этом турнире я здорово проявила себя, я не сдавалась.

Я продолжала верить, что могу остаться на корте, и играла розыгрыш за розыгрышем, не думая о счёте. В своём третьем матче я смогла изменить ход событий на корте. Мне очень нравится этот турнир, и я так рада, что добавила этот титул в свою коллекцию.

В каждом матче я верила, что могу изменить ситуацию. Я просто играла в каждом моменте. Иногда, когда не думаешь о счёте, всё начинается получаться. Лучше просто концентрироваться на каждом розыгрыше. Я хочу играть ещё агрессивнее. В третьем сете я отлично принимала, подавала, выполняла очень хорошие удары и оказывала давление на соперницу.

Я потеряла много очков, и мой рейтинг не так хорош, но я продолжаю упорно работать. Я верила, что могу вновь хорошо выступать не только в парном разряде, но и в одиночном. Я так рада, что смогла что-то изменить в себе и завоевала титул», — цитирует Макарову официальный сайт тура.