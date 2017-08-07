Пэр и Монфис вышли во 2-й круг «Мастерса» в Монреале

Француз Бенуа Пэр вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монреале, в трёх сетах обыграв американца Дональда Янга со счётом 6:3, 5:7, 6:4. Матч продолжался ровно два часа. Пэр восемь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал восемь из пятнадцати брейк-пойнтов. На счету Янга два эйса, семь ошибок на подаче и шесть брейков. Пэр вышел вперёд в личном противостоянии с Янгом – 2-1.

В другом матче француз Гаэль Монфис обыграл американца Стива Джонсона со счётом 2:6, 7:6 (7:1), 6:1.