Квитова вышла во 2-й кру турнира в Торонто, обыграв Суарес-Наварро

Чешская теннисистка Петра Квитова, получившая от организаторов турнира в Торонто 14-й номер посева, вышла во второй круг, в двух сетах обыграв испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 33 минуты. Квитова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из одиннадцати брейк-пойнтов. На счету Суарес-Наварро один брейк и четыре ошибки на подаче.

Квитова вышла вперёд в личном противостоянии с Суарес-Наварро – 6-5. Отметим, что чешка не выигрывала у испанки с 2013 года.