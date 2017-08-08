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Дель Потро и Гаске вышли во второй круг «Мастерса» в Монреале

8 августа 2017, вторник. 05:21 Теннис

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро успешно преодолел барьер первого круга на турнире серии «Мастерс» в Монреале, обыграв американца Джона Иснера (14) — 7:5, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 49 минут. Дель Потро подал навылет 9 раз, совершил 3 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Иснера 24 эйса и 4 двойные ошибки. За выход в третий круг дель Потро сразится с победителем пары Денис Шаповалов (Канада, WC) — Рожериу Дутра да Силва (Бразилия).

Также во второй круг «Мастерса» в Монреале вышел француз Ришар Гаске, который одолел канадца Брейдена Шнура (WC) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:1. Эта встреча длилась ровно 3 часа. Следующим соперником Гаске будет немец Александр Зверев (4).

Монреаль 2017. 1-й круг
08 августа 2017 года, вторник. 01:40 МСК
Хуан-Мартин
дель Потро
Джон
Иснер
7:5 7:5
Монреаль 2017. 1-й круг
08 августа 2017 года, вторник. 01:00 МСК
Брейден
Шнур
Ришар
Гаске
6:7 7:5 1:6
Торонто и Монреаль – теннисные столицы недели
На второй неделе августа состоится единственный в сезоне объединённый турнир, который одновременно проводится в двух разных городах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Джон Иснер Ришар Гаске Хуан-Мартин дель Потро
Новости. Теннис
8 августа 2017, вторник
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