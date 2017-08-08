Дель Потро и Гаске вышли во второй круг «Мастерса» в Монреале

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро успешно преодолел барьер первого круга на турнире серии «Мастерс» в Монреале, обыграв американца Джона Иснера (14) — 7:5, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 49 минут. Дель Потро подал навылет 9 раз, совершил 3 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Иснера 24 эйса и 4 двойные ошибки. За выход в третий круг дель Потро сразится с победителем пары Денис Шаповалов (Канада, WC) — Рожериу Дутра да Силва (Бразилия).

Также во второй круг «Мастерса» в Монреале вышел француз Ришар Гаске, который одолел канадца Брейдена Шнура (WC) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:1. Эта встреча длилась ровно 3 часа. Следующим соперником Гаске будет немец Александр Зверев (4).