Благодаря эйсам на турнирах «Премьер» собрано $ 13 930 на благотворительность

В марте 2017 года стартовала традиционная благотворительная кампания Aces For Humanity, проводимая USANA и WTA-туром. Суть её состоит в том, что за каждый эйс, выполненный на турнирах категории «Премьер» любым игроком, WTA вносит вклад в размере $ 5. За каждый эйс от официального посла USANA (Каролина Возняцки, Эжени Бушар, Моника Пуиг, Чжэн Сайсай) WTA делает вклад в размере $ 10.



По итогам турнира в Стэнфорде были выполнены 125 эйсов ($ 625), а общее количество составило 2543 эйса. Это позволило собрать $ 13 930.