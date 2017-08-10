Кар. Плишкова: я не ожидала, что покажу хороший теннис. Так и получилось

Первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями после выхода в третий круг турнира в Торонто. Во втором раунде она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:3, 6:3.

«Я немного нервничала перед игрой, но по ходу встречи чувствовала себя всё лучше, особенно в концовке. Вчера я сыграла в паре, так что стала нервничать меньше. Я очень рада, что вышла в следующий круг.

Я знала, что у меня хорошая статистка в матчах с ней, но мы уже давно не встречались. Я не играла после Уимблдона, поэтому не ожидала, что смогу показать хороший теннис в первой встрече на харде. Так и получилось. Я просто была рада вернуться на корт, несмотря на то что играла не очень хорошо. В предстоящих матчах я могу сыграть лучше. Я хорошо потренировалась, провела уже две-три недели на харде, но тренировки и матчи — это разные вещи.

Первоначально я планировала сыграть в паре сестрой, но она получила травму в Китае, так что я стала искать напарницу. Я увидела, что здесь будет Бушар, и написала ей сообщение. Она согласилась сыграть со мной. Первая игра помогла мне, так как я получила практику. Я хорошо себя чувствовала на корте, так что осталась довольна своим решением.

Я хочу демонстрировать свой лучший теннис. Посмотрим, как мне удастся защитить очки. Мы все знаем, что я победила в Цинциннати и играла в финале US Open. Нелегко будет сыграть так же, как в прошлом году, но я верю, что нахожусь на правильном пути. Надеюсь, смогу показать примерно такой же теннис», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.