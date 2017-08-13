Свитолина разгромила Халеп в полуфинале турнира в Торонто

Украинка Элина Свитолина (5) вышла в финал турнира в Торонто. В полуфинале она разгромила румынку Симону Халеп (2) со счетом разгромила 6:1, 6:1.

Поединок продолжался 56 минут. На счету Свитолиной 2 эйса, 3 двойные ошмбки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Халеп ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 1 брейковый шанс из 2.

В финале Свитолина сыграет с представительницей Дании Каролиной Возняцки, которая в полуфинале обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 6:2, 6:3.