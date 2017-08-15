Бачински снялась с US Open из-за травмы

Швейцарка Тимя Бачински не сможет сыграть на US Open. Теннисистка снялась с последнего в сезоне турнира «Большого шлема» из-за травмы. Экс-девятая ракетка мира, которая сейчас занимает 24-ю позицию в мировой табели о рангах, провела свой предыдущий матч на Уимблдоне, где добралась до третьего раунда и уступила польской теннисистке Агнешке Радваньской в трёх партиях.



В основную сетку US Open вместо Тими Бачински попадёт француженка Полин Пармантье, которая изначально проходила только в квалификацию.