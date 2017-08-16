Тим: для меня подача — самый важный удар в теннисе

Австриец Доминик Тим (3) прокомментировал свою победу над итальянцем Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:2 во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.

«Я отлично себя чувствую. Это была очень хорошая игра в моём исполнении. Очевидно, что в начале я был довольно напряжён. В теннисе уверенность в себе снижается очень быстро после двух не очень хороших недель.

Если моя первая подача работает, я всегда играю хорошо. В последние недели она не работала, поэтому у меня были проблемы. Думаю, для меня подача — самый важный удар в теннисе", — приводит слова Тима официальный сайт ATP.