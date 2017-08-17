Надаль пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, выиграв у Гаске

Испанский теннисист Рафаэль Надаль нанёс поражение сопернику из Франции Ришару Гаске во втором круге турнира «Мастерс» в американском городе Цинциннати, результат противостояния — 6:3, 6:4.



Матч продолжался 1 час 26 минут. Испанец 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт. На счету спортсмена из Франции 4 эйса, 3 двойных ошибки и 5 брейков из 7.



В третьем круге турнира в США Надалю будет противостоять соотечественник Альберт Рамос-Виньолас, оказавшийся сильнее Жиля Мюллера из Люксембурга.