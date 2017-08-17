Надаль: у Гаске отличный бэкхенд, но его лучший удар летит под мой лучший удар

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою 15-ю победу над французом Ришаром Гаске в 15 матчах. Надаль выиграл со счётом 6:3, 6:4 и вышел в третий круг «Мастерс 1000» в Цинциннати, где встретится со своим соотечественником Альбертом Рамос-Виньоласом.



«Думаю, я провёл хороший матч. У Ришара отличный бэкхенд, но его лучший удар летит под мой лучший удар. Наверное, это помогает мне всё время побеждать его.



Я работаю каждый день, чтобы играть лучше. Конечно, я рад хорошо стартовать в Цинциннати, это было важно для меня. Теперь меня ждёт ещё как минимум один матч на этом турнире. Думаю, я буду готов хорошо сыграть, потому что на тренировках всё идёт как надо», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.