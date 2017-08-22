Путинцева извинилась перед тренером за резкую критику во время матча с Корне

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева принесла извинения своему тренеру Роману Кислянскому за резкие высказывания в его адрес во время матча первого круга турнира в Нью-Хэйвене с француженкой Ализе Корне. Напомним, встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу Корне. При счёте 0:3 в первом сете Путинцева вызвала тренера на корт, но не стала слушать наставления, а раскритиковала Кислянского за то, что тот не подбадривает её во время удачных розыгрышей, а вместо этого сидит и смотрит «видео про плоскую Землю».

«Вчерашний день был просто ад! Ничего не получалось, но, к сожалению, в теннисе так бывает! Я хотела бы извиниться перед своим тренером Романом Кислянским за высказанный мной негатив в его сторону! Я бываю крайне импульсивной, и часто эмоции берут верх надо мной, но я работаю над этим и постараюсь сделать выводы из этой игры и ситуации! Ещё раз прошу прощения!» — написала Путинцева на своей странице в «Инстаграме».