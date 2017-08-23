Жук обыграла Лехэй в первом раунде квалификации US Open

Россиянка Софья Жук (32) вышла во второй раунд квалификации US Open. На старте отборочных соревнований она переиграла американку Эшли Лехэй — 6:0, 7:5. При этом во второй партии Лехэй вела со счётом 5:2.



Поединок продолжался 1 час 12 минут. Жук один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Лехэй две двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



Следующей соперницей Жук станет японка Дзюнри Намигата, которая выбила из турнира россиянку Анну Калинскую.