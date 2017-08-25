Штруфф стал соперником Баутиста-Агута по полуфиналу турнира в Уинстон-Сейлеме

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме. В четвертьфинальном поединке он обыграл хорвата Борну Чорича (14) — 6:4, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Штруфф выполнил 10 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Чорича 6 эйсов, 5 ошибок на подаче и ни одного брейк-пойнта.

За выход в финал турнира Штруфф поспорит с первым сеяным испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который в 1/4 финала обыграл американца Тейлора Фритца.