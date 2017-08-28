Мугуруса разгромила Лепченко в первом круге Открытого чемпионата США

Испанка Гарбинье Мугуруса (3) начала выступление на Открытом чемпионате США с уверенной победы над американкой Варварой Лепченко со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. 23-летняя уроженка Каракаса, занимающая третье место в рейтинге WTA, активно выиграла 16 розыгрышей, допустила 11 невынужденных ошибок, сделала 5 брейков и проиграла 1 гейм на своей подаче. Варвара сделала 8 виннеров при 22 собственных неточностях.

Во втором круге Мугуруса сыграет с победительницей встречи Клэр Лю (Q) — Дуань Инъин (Китай).