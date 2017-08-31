Селиваненко: Шарапова всегда играет до конца, это отличает её от других

Вице-президент Федерации тенниса России, почётный вице-президент Европейской ассоциации тенниса Алексей Селиваненко оценил действия россиянки Марии Шараповой в матче с венгеркой Тимей Бабош во втором круге US Open, в котором бывшая первая ракетка мира победила со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, и поделился ожиданиями от встречи уроженки Нягани с американкой Софьей Кенин.



«Мария Шарапова всегда отличалась отличной физической подготовкой, но надо отметить, что второй матч ей дался более тяжело. По ходу игры Марии пришлось навёрстывать, и первые полтора сета были достаточно нервными. В третьем сете мы увидели Машу в её полной силе. Игра с Симоной Халеп была принципиальной, а вчера это уже была обычная турнирная жизнь. Понятно, что Шарапова волнуется, ведь перерыв был большой, но вчера она показала, что всегда играет до конца. Это отличает Машу от других теннисисток. Даже когда Шарапова теряет нить игры, кажется, что она знает, как переломить ход встречи.



На US Open играют через день, а это значит, что у Марии будет время восстановить силы перед игрой с Софьей Кенин. Шарапова соскучилась по игре, а значит, у неё есть все шансы прибавлять от матча к матчу. Нужно поймать свою игру и войти в ритм турнира. Кенин я видел, когда она играла по юниорам. Надо понимать, что в таком турнире на этом этапе нет слабых соперников. Софья – интересный и молодой игрок, который будет серьёзно настраиваться против Шараповой. Когда играют против Маши, все хотят показать свой лучший теннис. Понятно, что Кенин не покажет ничего сверхъестественного, но и девочкой для битья не станет», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

3-й день US Open. Шарапова вышла в третий круг. Как это было Онлайн-трансляция третьего дня US Open, в рамках которого сыграют Шарапова, Кузнецова, Касаткина, Веснина, Рублёв, Макарова и многие другие.