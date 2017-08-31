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Селиваненко: Шарапова всегда играет до конца, это отличает её от других

31 августа 2017, четверг. 12:51 Теннис

Вице-президент Федерации тенниса России, почётный вице-президент Европейской ассоциации тенниса Алексей Селиваненко оценил действия россиянки Марии Шараповой в матче с венгеркой Тимей Бабош во втором круге US Open, в котором бывшая первая ракетка мира победила со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, и поделился ожиданиями от встречи уроженки Нягани с американкой Софьей Кенин.

«Мария Шарапова всегда отличалась отличной физической подготовкой, но надо отметить, что второй матч ей дался более тяжело. По ходу игры Марии пришлось навёрстывать, и первые полтора сета были достаточно нервными. В третьем сете мы увидели Машу в её полной силе. Игра с Симоной Халеп была принципиальной, а вчера это уже была обычная турнирная жизнь. Понятно, что Шарапова волнуется, ведь перерыв был большой, но вчера она показала, что всегда играет до конца. Это отличает Машу от других теннисисток. Даже когда Шарапова теряет нить игры, кажется, что она знает, как переломить ход встречи.

На US Open играют через день, а это значит, что у Марии будет время восстановить силы перед игрой с Софьей Кенин. Шарапова соскучилась по игре, а значит, у неё есть все шансы прибавлять от матча к матчу. Нужно поймать свою игру и войти в ритм турнира. Кенин я видел, когда она играла по юниорам. Надо понимать, что в таком турнире на этом этапе нет слабых соперников. Софья – интересный и молодой игрок, который будет серьёзно настраиваться против Шараповой. Когда играют против Маши, все хотят показать свой лучший теннис. Понятно, что Кенин не покажет ничего сверхъестественного, но и девочкой для битья не станет», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

3-й день US Open. Шарапова вышла в третий круг. Как это было
Онлайн-трансляция третьего дня US Open, в рамках которого сыграют Шарапова, Кузнецова, Касаткина, Веснина, Рублёв, Макарова и многие другие.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Симона Халеп Тимя Бабош US Open
Новости. Теннис
31 августа 2017, четверг
12:51 Селиваненко: Шарапова всегда играет до конца, это отличает её от других
12:37 М. Зверев: слава богу, Пэр подал две двойные в концовке пятого сета
12:23 Фрэтэнджело: на подаче Иво ты ничего не можешь сделать и должен лишь угадывать
12:01 Куэрри: у Селы на US Open целый фан-клуб, его очень громко поддерживали
11:49 Вандевеге: не думаю, что Шараповой предоставили WC из-за снятия других звёзд
11:46 Руседски: если Кирьос не хочет играть в теннис, пусть займётся чем-то другим
11:24 Тарпищев: стабильности в игре Шараповой ещё не хватает, пока лихорадит психику
10:51 Родина: в матче с Бушар я старалась всё время действовать агрессивно
10:35 А. Радваньска: мне пришлось выложиться на 100%, чтобы победить Мартич
10:18 Дель Потро: для первого круга я сыграл достаточно неплохо
09:55 Бушар: матч с Родиной — один из тех, которые хочется забыть
09:50 А. Зверев: я расстроен, так как сетка в нижней части была достаточно открытой
09:11 Тим: не думаю, что вхожу в первый ряд фаворитов US Open
09:08 Кузнецова: Шарапова заплатила за свою ошибку, пришло время играть
09:05 Янг: такие результаты Федерера можно было ожидать. Он лучший игрок всех времён
09:03 Шарапова: я всё ещё думаю, что мне нужно больше времени и больше матчей
08:44 Чорич: победа над А. Зверевым значит для меня очень много
07:16 Макарова обыграла Возняцки во втором круге US Open
06:57 Цонга потерпел поражение от Шаповалова во втором раунде US Open
06:22 Александрова уступила Гарсии во втором круге US Open
06:17 Мугуруса вышла в третий круг US Open
05:55 Чилич легко разобрался с Майером во втором раунде US Open
05:43 А. Зверев уступил Чоричу во втором раунде US Open, несмотря на 22 эйса
05:29 Севастова стала участницей третьего раунда US Open
05:23 Цибулкова проиграла Стивенс и не сумела выйти в третий раунд US Open
05:13 Донской уступил Кукушкину во втором круге US Open
04:13 Долгополов ответил на обвинение в участии в договорном матче: мне просто плевать
03:49 Вандевеге: лучше бы «уайлд-кард» получила американка, а не Шарапова
03:48 Японка Нара стала соперницей Кузнецовой по второму кругу US Open
03:39 Кирьос: я недостаточно хорош для Грожана
03:10 Шарапова встретится с американкой Кенин в третьем круге US Open
02:57 Жук не сумела преодолеть первый круг US Open, уступив Путинцевой
02:08 Павлюченкова проиграла Макхэйл в первом круге US Open
02:00 Касаткина победила Ван Цян и вышла во второй круг US Open
01:49 Шарапова: в матче с Бабош было тяжело и физически, и психологически
01:37 Шарапова пробилась в третий круг US Open, одержав победу над Бабош
01:31 Веснина взяла верх над Блинковой в российском дерби на US Open
00:15 Муратоглу: Шарапова прибавила в конце матча с Халеп, это просто невероятно
30 августа 2017, среда
23:57 Кузнецова отыграла три матчбола и победила Вондроушову на US Open
23:29 Кэхил: горжусь тем, как Халеп сыграла с Шараповой
23:01 Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Бабош в US Open
21:42 Южный стал соперником Федерера по второму кругу US Open
21:06 Димитров вышел во второй круг US Open, где может сыграть с Рублёвым
20:56 Бердых сыграет с Долгополовым во втором круге Открытого чемпионата США
20:23 Родина победила Бушар и сыграет со Свитолиной во втором круге US Open
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