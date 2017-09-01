Кузнецов и Жазири одержали победу в 1-м круге Открытого чемпионата США

Россиянин Андрей Кузнецов в паре с тунисцем Малеком Жазири вышел во второй раунд US Open — 2017. В первом круге российско-тунисская пара победила американца Брайана Бэйкера и хорвата Николу Мектича со счётом 6:3, 6:4.



Матч продолжался 1 час 11 минут. Кузнецов и Жазири выполнили 4 эйса, допустили 1 двойную ошибку и использовали 4 брейк-пойнта из 9. На счету Бэйкера и Мектича 2 эйса, 7 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



Следующими соперниками Андрея и Малека станут бельгиец Стив Дарси и израильтянин Дуди Села.