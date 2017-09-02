В. Уильямс: Серена родила дочь? Я готова отвечать на вопросы о теннисе

Американка Винус Уильямс отказалась комментировать новость о рождении дочери у её младшей сестры Серены.

«Я с радостью отвечу на любые вопросы о теннисе. Это всё, что я сейчас готова сказать.

Трудно ли было сосредоточиться на теннисе сегодня? Я настоящий профессионал, потому что играю в теннис на высоком уровне уже очень давно. Когда я выхожу на корт, то всегда волнуюсь и думаю только об игре», — приводит слова Уильямс-старшей официальный сайт US Open.

Серена Уильямс родила дочь

Следующей оппоненткой Винус станет испанка Карла Суарес-Наварро.