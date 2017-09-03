Долгополов: может быть, это был один из лучший моих матчей

Украинец Александр Долгополов прокомментировал свою победу над сербом Виктором Троицки в третьем круге US Open со счётом 6:1, 6:0, 6:4 и поделился ожиданиями от встречи с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Может быть, это был один из лучший моих матчей, особенно два первых сета. Если ты доходишь до второй недели, то уже играешь хорошо.

Я очень рад, что наконец здоров. Я играю в матчах до победы в трёх сетах, побеждаю. Я выиграл несколько матчей подряд, дошёл до второй недели турнира. Это невероятно.

Встреча с Надалем? Я уже немолодой игрок, не думаю, что меня испугает тот факт, что я сыграю с первой ракеткой мира. Я выйду на корт и постараюсь победить. Я уже побеждал его в матче до победы в двух сетах. Для меня важно не уступать в психологии и «физике». Он очень силён в физическом плане. У меня будет план на эту игру. Надеюсь, я смогу его реализовать и доставить ему трудности», — приводит слова Долгополова официальный сайт турнира.

Также Александр сказал, что устал отвечать на вопросы о том, что организация по борьбе с договорными матчами проверяет его игру с бразильцем Тьяго Монтейро в первом круге турнира в Уинстон-Сэйлеме: «Вы задаёте мне один и тот же вопрос. Я пришёл сюда не о ставках говорить. Я уже сказал всё, что можно, а вы продолжаете спрашивать одно и то же. Я был расстроен этой ситуацией, но продолжаю играть. У меня всё нормально. Если люди хотят что-то написать, они это напишут. Я не могу их остановить».