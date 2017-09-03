В 18:00 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором сыграют канадец Денис Шаповалов (Q) и представитель Испании Пабло Карреньо-Буста (12). Ранее соперники не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Шаповалов — Карреньо-Буста на US Open.

Победитель этого противостояния за выход в полуфинал турнира поспорит либо с французом Люкой Пуи (16), либо с представителем Аргентины Диего Шварцманом (29).