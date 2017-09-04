Карреньо-Буста: на тай-брейках я сыграл идеально, очень агрессивно

Испанец Пабло Карреньо-Буста прокомментировал свою победу над канадцем Денисом Шаповаловым в четвёртом круге US Open со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

«Это поразительно. Я впервые сыграл матч в одиночном разряде на корте Артура Эша. Он отличается от других кортов. Я не могу это описать. Я просто старался бороться на протяжении всей встречи. Для меня было важно каждое очко. Во втором сете я вёл 5:3 и подавал, однако проиграл тот гейм. Но я постарался сосредоточиться и продолжил играть как прежде.

На тай-брейках я сыграл идеально, очень агрессивно. Я отлично подавал. Это было нелегко: три часа, три тай-брейка. Но, конечно, это была удивительная победа для меня. Я вновь вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема», впервые сделал это на US Open. Я постараюсь продолжить в том же духе», — цитирует Карреньо-Бусту официальный сайт турнира.