Текстовая онлайн-трансляция полуфинала US Open Андерсон — Карреньо-Буста

Южноафриканец Кевин Андерсон (28) поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (12) за право впервые сыграть в финале турнира «Большого шлема». Полуфинал Открытого чемпионата США начнётся в 23:00 по московскому времени.



По личным встречам Андерсон впереди со счётом 2:0. В последний раз они играли совсем недавно, во втором круге «Мастерс 1000» в Монреале. Там Кевин победил в двух партиях — 6:3, 7:6 (8:6).



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.



Победитель этого противостояния в финале сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.