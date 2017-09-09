Карреньо-Буста: ключевым моментом стала моя двойная ошибка в конце второго сета

Испанец Пабло Карреньо-Буста поделился впечатлениями после поражения от южноафриканца Кевина Андерсона в полуфинале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 5:7, 3:6, 4:6.

“Думаю, это был очень хороший матч. Может быть, в начале матча Кевин допускал много ошибок, но я играл агрессивно. Я отлично провёл первый сет. Затем соперник заиграл агрессивнее. Он стал отлично подавать и принимать. Когда у меня случился небольшой спад, он сделал брейк. Мне удалось взять его подачу в ответ, но, наверное, ключевым моментом матча стала моя двойная ошибка при счёте 5:6.

В третьем сете Андерсон действовал прекрасно. Он очень сосредоточенно играл на своей подаче. Думаю, в третьем сете я тоже играл хорошо. Кевин действовал увереннее и агрессивнее меня. Я его поздравляю с победой. Мы провели отличный матч.

Я смогу извлечь уроки из этого поединка. Мне нужно продолжать двигаться дальше и концентрироваться на своей игре», — цитирует Карреньо-Бусту официальный сайт турнира.