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Андерсон: если позволить Рафе захватить контроль, то придётся очень тяжело

9 сентября 2017, суббота. 09:19 Теннис

Южноафриканец Кевин Андерсон поделился впечатлениями после победы над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в полуфинале Открытого чемпионата США со счётом 4:6, 7:5, 6:3, 6:4. В финале он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я так много работал и сумел наконец выйти в финал турнира «Большого шлема». Ощущения просто прекрасные. Самое важное — я дал себе шанс побороться за трофей. Мне нужно быть готовым к финалу. Конечно, впереди меня ждёт тяжёлый матч, но сейчас я просто постараюсь насладиться победой.

На этом турнире я сосредоточен на своей игре и чувствую, что это приносит результат. Так что к финалу я буду готовиться как к любому другому матчу. В матче с Пабло я потратил немало сил, и мне нужно восстановиться на 100 %.

В начале игры я немного нервничал. Мои удары были не так опасны для соперника, и я позволил ему контролировать ситуацию. Но после первого сета я наладил игру на своей подаче и стал лучше действовать на приёме, хотя и допускал ошибки. По ходу матча я чувствовал себя всё комфортнее. Я стал контролировать ситуацию, не позволял Пабло диктовать условия. На приёме я стал играть гораздо лучше.

В четвёртом сете был лишь один брейк, но была пара геймов на его подаче, когда я мог сделать второй. Я понимал, что матч будет непростым. Пабло проводит прекрасный год. Мы встречались несколько недель назад в Монреале. Он очень стабильно действует на задней линии. Карреньо-Буста вышел на игру с уверенностью в своих силах. Мне было важно контролировать ситуацию как можно больше. Думаю, мне это удалось.

Надаль — невероятный боец. Он прекрасно контролирует корт. Мы уже встречались несколько раз. Мне нужно будет стараться доминировать на корте. Если позволить Рафе захватить контроль, то придётся очень тяжело», — цитирует Андерсона официальный сайт турнира.

Источник: US Open Сообщить об ошибке
Теги
Кевин Андерсон Пабло Карреньо-Буста Рафаэль Надаль US Open
Новости. Теннис
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