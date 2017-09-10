Стивенс – первая американская победительница ТБШ за 15 лет, не считая Уильямс

Американка Слоан Стивенс в финале Открытого чемпионата США разгромила свою соотечественницу Мэдисон Кис со счётом 6:3, 6:0. Таким образом, 24-летняя теннисистка, занимающая 83-е место в рейтинге WТА, стала первой за 15 лет представительницей США, не считая сестёр Серену и Винус Уильямс, выигравшей соревнования «Большого шлема». Последней американской чемпионкой Grand Slam кроме Серены и Винус была Дженнифер Каприати, которой в 2002 году покорился титул на Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, что в обновлённом рейтинге WТА от 11 сентября Слоан Стивенс станет 17-й ракеткой мира.