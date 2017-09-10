Бушар снялась с турнира в Квебеке из-за вируса

76-я ракетка мира канадка Эжени Бушар отказалась от выступления на домашних соревнованиях в Квебеке из-за вируса, который она подхватила на этой неделе.



«Я ужасно разочарована тем, что мне пришлось сняться с турнира, потому что я получаю удовольствие от выступлений здесь. Зрители в Квебеке всегда поддерживают и мотивируют меня.



Вирус беспокоит меня уже несколько дней, не давая тренироваться. Я сфокусируюсь на выздоровлении, но пока не знаю, когда вернусь к соревнованиям», — приводит слова Бушар CBS Sports.