Ибин У: эта победа — для Китая и для меня

Китайский теннисист Ибин У поделился впечатлениями после победы на юниорском Открытом чемпионате США. В финале он победил лидера посева аргентинца Акселя Хеллера со счётом 6:4, 6:4.

«Я бы хотел поблагодарить всех китайцев, которые были сегодня на трибунах. Эта победа — для Китая и для меня», — приводит слова Ибин У официальный сайт турнира.

«Соперник сегодня был сильнее меня. Я поздравляю его с победой», — сказал Хеллер после финала.

17-летний Ибин стал первым китайским теннисистом, выигравшим юниорский турнир «Большого шлема».