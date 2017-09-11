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Ибин У: эта победа — для Китая и для меня

11 сентября 2017, понедельник. 11:51 Теннис

Китайский теннисист Ибин У поделился впечатлениями после победы на юниорском Открытом чемпионате США. В финале он победил лидера посева аргентинца Акселя Хеллера со счётом 6:4, 6:4.

«Я бы хотел поблагодарить всех китайцев, которые были сегодня на трибунах. Эта победа — для Китая и для меня», — приводит слова Ибин У официальный сайт турнира.

«Соперник сегодня был сильнее меня. Я поздравляю его с победой», — сказал Хеллер после финала.

17-летний Ибин стал первым китайским теннисистом, выигравшим юниорский турнир «Большого шлема».

Ибин У стал первым китайцем, выигравшим юношеский турнир «Большого шлема»
Источник: US Open Сообщить об ошибке
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Новости. Теннис
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