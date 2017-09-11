Анисимова: выйти в финал в 13 лет — это потрясающее достижение для Гауфф

16-летняя американка Аманда Анисимова поделилась впечатлениями после завоевания титула на юниорском Открытом чемпионата США. В финальном матче она разгромила свою соотечественницу, 13-летнюю Кори Гауфф — 6:0, 6:2.

«Последний гейм финала получился сумасшедшим. Пожалуй, это был самый долгий гейм в моей жизни. Кори — настоящий боец, я очень уважаю её. Выйти в финал в 13 лет — это потрясающее достижение для Гауфф. Я хочу поздравить её.

Сегодня я вышла на корт и просто сражалась за победу. Я осталась довольна проведённым матчем», — цитирует Анисимову официальный сайт турнира.