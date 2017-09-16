Гоффен — о победе над Миллманом: это был большой бой

Давид Гоффен прокомментировал победу над Джоном Миллманом в матче полуфинала Мировой группы Кубка Дэвиса между Бельгией и Австралией, который проходит на грунте в зале. Встреча завершилась в четырёх партиях — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 7:5.

«Это был большой бой. Перед матчем я примерно такого и ожидал. Джон — настоящий боец. Он находится в великолепной физической форме. Мне пришлось бороться за каждое очко, потому что он практически не ошибается. Я отдал всего себя на корте, что и помогло мне победить», — приводит слова Гоффена официальный сайт Кубка Дэвиса.