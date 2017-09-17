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Гоффен может сыграть с Альмагро во втором круге турнира в Метце

17 сентября 2017, воскресенье. 11:34 Теннис

В Метце прошла жеребьёвка турнира АТР, который состоится на харде в зале с 18 по 24 сентября. Испанец Пабло Карреньо-Буста, получивший первый номер посева, начнёт выступление со второго круга, где сыграет либо с немцем Датсином Брауном (WC), либо с французом Николя Маю (WC).

Первым соперником бельгийца Давида Гоффена (2) станет либо испанец Николас Альмагро, либо француз Жюльен Беннето. Действующий победитель турнира француз Люка Пуи посеян под третьим номером.

Посмотреть основную сетку турнира в Метце полностью вы можете на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Давид Гоффен Пабло Карреньо-Буста
Новости. Теннис
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