Рублёв: больше всего любил ходить на матчи Сафина и смотреть, как он играет

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал успешное выступление на US Open, а также поделился воспоминаниями от посещения матчей Кубка Кремля в детстве.

«На самом деле мне кажется, что всему своё время. Последние полтора года я очень много работал в правильном направлении, и вот сейчас виден результат. Надеюсь, что дальше будет ещё лучше, будем стараться прогрессировать во всех компонентах, которые мне нужны. Конечно, победы над игроками топ-20 придают уверенности. Поэтому будем делать всё возможное и стараться выигрывать больше важных матчей у сильных соперников. Команда у меня очень хорошая, они мне безумно помогают, всё для меня делают, и это самое главное. Считаю, что мне очень повезло.



Кончено, когда был маленьким, то постоянно ходил на Кубок Кремля. Смотрел разные матчи, но самым любимым для меня и самым запоминающимся было ходить на Марата Сафина, чтобы посмотреть, как он играет, где-то попросить автограф. Это было всегда самым важным для меня», — приводит слова Рублёва пресс-служба ВТБ Кубка Кремля.