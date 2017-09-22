Остапенко разгромила Сепеде-Ройг в 1/4 финала турнира в Сеуле

Представительница Латвии Елена Остапенко (1) вышла в полуфинал турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает $ 220 тыс. В четвертьфинальном матче Остапенко разгромила теннисистку из Парагвая Веронику Сепеде-Ройг — 6:3, 6:1. Поединок продолжался 1 час 12 минут. На счету Остапенко 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Сепеде-Ройг допустила 1 двойную ошибку и упустила 2 брейк-пойнта.

За выход в финал Елена сразится с теннисисткой из Таиланда Луксикой Кумкхум (Q), которая в четвертьфинале уверенно обыграла румынку Сорану Кырстю — 6:3, 6:1. Эта встреча длилась 65 минут.